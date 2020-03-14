"В связи с решением Минтранса РФ, с 16 марта по 31 мая 2020 года будут временно отменены все собственные регулярные рейсы S7 Airlines из России в/из Австрию, Болгарию, Чехию, Хорватию, Кипр", — сообщила компания.

Для возвращения путешественников будут организованы чартерные рейсы. Авиакомпания будет переоформлять на рейсы из России только иностранных граждан, на обратные рейсы — только граждан России.

"S7 Airlines предлагает пассажирам отмененных рейсов оформить возврат полной стоимости авиабилета, а также без штрафов обменять авиабилеты на более поздние даты или другие направления из маршрутной сети авиакомпании", — отмечает перевозчик.

Кроме того, независимо от направления и тарифа все авиабилеты S7 Airlines, приобретенные с 5 марта по 10 апреля, можно вернуть.

Накануне оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сообщил, что с 16 марта Россия ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией. Исключение сделано только для регулярных рейсов из Москвы в столицы этих государств и обратно, выполняемых через терминал F "Шереметьево". Также будут продолжены чартерные рейсы при условии перевозки в Россию ее граждан и в обратном направлении граждан соответствующих стран.

Ранее в субботу "Аэрофлот" сообщил, что корректирует свою полётную программу в Европу, оставляя с 16 марта только рейсы из Москвы в столицы европейских государств и отменяя полеты в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Бургас, Салоники, Ираклион, Барселону и Цюрих. При этом частоты рейсов "Аэрофлота" в Копенгаген и Прагу сократятся. Дочерняя компания "Аэрофлота" — "Россия" с 16 марта полностью прекращает регулярные полеты под кодом SU из Санкт-Петербурга в пункты Европейского союза, в том числе в Вену, Прагу, Ларнаку, а также в Женеву.