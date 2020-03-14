"Мы внимательно следим за ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, и общаемся с коллегами из многих музеев мира по этой теме.... В ситуации возрастающего напряжения мы видим для себя только одну возможность минимизировать потенциальную опасность — на время приостановить публичную работу Музея, Образовательного центра, библиотеки и архива", — говорился в обращении директора музея Антона Белова, опубликованном на сайте музея.

На время закрытия, как уточнил директор музея, "мы усилим свое присутствие онлайн".

"Сейчас мы не можем спрогнозировать, когда откроемся снова. Но как только мы будем уверены в безопасности вашего пребывания в "Гараже", мы с радостью будем водить для вас экскурсии, кормить нашими лучшими сырниками и помогать пользоваться нашей библиотекой", — добавил он в обращении.