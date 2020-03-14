"С 16 марта авиакомпания продолжит выполнять рейсы из Москвы в следующие географические пункты Европы: Вену (Австрия), Брюссель (Бельгия), Будапешт (Венгрия), Софию (Болгария), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Афины (Греция), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Ригу (Латвия), Вильнюс (Литва), Амстердам (Нидерланды), Варшаву (Польша), Лиссабон (Португалия), Бухарест (Румыния), Белград (Сербия), Любляну (Словения), Хельсинки (Финляндия), Загреб (Хорватия), Тиват (Черногория), Женеву (Швейцария), Стокгольм (Швеция), Таллинн (Эстония), Париж (Франция). Также будет продолжено выполнение рейсов в Ларнаку (Кипр)", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе авиакомпании, с 16 марта временно будут приостановлены регулярные полеты в/из Москвы в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Бургас, Салоники, Ираклион, Барселону и Цюрих.

"Аэрофлот" изучает возможность выполнения чартерных рейсов по отменяемым направлениям для возвращения в Россию всех ее граждан", — подчеркнули в компании.

Пассажирам отмененных рейсов, а также подпадающим под ограничения страны отправления, назначения или трансфера (запрет въезда, выезда или транзита, угроза принудительного карантина, отмена безвизового въезда, аннуляция ранее выданных виз, и т.д.) с датой вылета со дня введения ограничений до 31 мая 2020 года предлагается оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость билета по месту его приобретения не позднее 31 декабря 2020 года. Также можно оформить однократное изменение даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания без дополнительных сборов. Еще один вариант — изменение маршрута на любые рейсы "Аэрофлота" и/или даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 без дополнительных сборов за переоформление, с доплатой разницы в стоимости перевозки, если она возникнет.