"Президент Кипра Никос Анастасиадес объявил о новых мерах по сдерживанию распространения коронавируса, которые включают ограничения на въезд в страну всем иностранцам с 15 марта. Правило будет действовать в течение пятнадцати дней", — пишет издание.

Как отмечает портал, въезд на Кипр в этот период будет разрешен только гражданам страны, гражданам Евросоюза или третьих стран, которые работают в республике, гражданам стран, которые уполномочены находиться на дипломатической службе или миссии в соответствии с двусторонними или международными конвенциями, а также студентам, обучающимся в ВУЗах Кипра и иностранцам, у которых есть "неизбежные профессиональные обязательства, подтвержденные разрешением от компетентного министерства".

Кроме того, Анастасиадес сообщил, что пересечение границы между северным и южным Кипром возможно только гражданами страны, законно проживающими в близлежащих районах, а также гражданами, находящимися на дипломатической службе.

Также до 10 апреля на Кипре продлен период закрытия государственных и частных учебных заведений, включая все школы, закрыты спортзалы.

По данным кипрских властей, с 10 марта в республике зарегистрировано уже 19 случаев заболевания коронавирусом.