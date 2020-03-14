Как напоминает ведомство, с 24 января не рекомендованы к посещению Китай, с 27 февраля — Италия, Южная Корея и Иран. С 13 марта .введены временные ограничения на осуществление пассажирских воздушных перевозок из России в Германию (все пункты, кроме Берлина, Франкфурта и Мюнхена), Испанию (все пункты, кроме Мадрида и Барселоны), Францию (все пункты кроме Парижа). С 16 марта будет временно ограничено авиасообщение со всеми странами ЕС, Норвегией и Швейцарией за исключением рейсов из Москвы в столицы государств ЕС, а также Норвегии и Швейцарии.

Ограничительные меры на въезд иностранных граждан для борьбы с завозом и распространением коронавирусной инфекции приняты в Израиле (карантин по прибытии на 14 дней с 12 марта), Индии (аннулированы туристические визы с 13 марта), Словакии (запрет на въезд с 13 марта), Непал (приостановка выдачи виз по прибытию с 14 марта), Шри-Ланке (приостановка выдачи виз по прибытию с 14 марта), Кипре (запрет на въезд с 15 марта), Чехии (запрет на въезд с 16 марта), США (запрет на въезд с 13 марта из стран ЕС, Китая и Ирана).

Ростуризм также напоминает об ограничительных мерах, введенных в Москве для россиян и иностранцев, прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании. Им предписано обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

"Ростуризмом совместно с ассоциацией «Турпомощь» запущена горячая линия по вопросам, связанным с ограничениями в связи с распространением коронавирусной инфекции по телефонам 8-499-678-12-03, (круглосуточно), 8-915-117-04-51 (с понедельника по пятницу, с 10 до 19:00)", — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет ведомство, если турист приобрел пакетный тур в страну, где действует режим угрозы безопасности туристов, он вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта и возврата суммы в размере стоимости туристского продукта (до начала путешествия). если тур приобретен в страну, в отношении которой не введен режим угрозы безопасности туристов, турист вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта, в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора.

К существенным изменениям обстоятельств относятся, в том числе невозможность совершения туристом поездки по независящим от него обстоятельствам. При этом турист возмещает исполнителю (туроператору) фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 3 ст. 781 Гражданского кодекса Российской Федерации).

За возвратом денежных средств за отдельные туристские услуги (билет, отель) турист вправе обращаться по месту приобретения таких услуг.