Сколько было перевезено на международных воздушных линиях и сколько — на внутрироссийских, в "Шереметьево" не уточняют. Отмечается, что самыми популярными зарубежными направлениями были Пхукет, Бангкок, Париж, Ереван, Прага, российскими — Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Краснодар и Уфа. Наибольший вклад в пассажиропоток в прошлом месяце внесли авиакомпании "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), Nordwind, "Россия", "Икар", Royal Flight, Air France и airBaltic.

Количество взлётно-посадочных операций в аэропорту составило 27,518 тыс. (динамика год к году не приводится).

"Данные показатели соответствуют актуальному состоянию рынка и спросу на авиаперевозки в России и мире", — говорится в сообщении, в котором также дается ссылка на обзор IATA о положении и прогнозе авиаперевозок в связи с распространением коронавируса.

Около 80% рейсов через "Шереметьево" выполняет "Аэрофлот". Пассажиропоток авиакомпании в феврале, согласно оперативным данным Росавиации, упал на 4%, до 2,5 млн человек.

Другие аэропорты Московского авиаузла — "Домодедово" и "Внуково" — пока не отчитывались о перевозках за прошлый месяц.