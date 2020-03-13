"Относительно пассажирского сообщения. 17 марта с 00 часов оно будет полностью ограничено", — сказал он в эфире телеканала NewsOne в пятницу вечером.

На встречный вопрос, идет ли речь о полном прекращении авиасообщения, Разумков ответил: "Пассажирского сообщения — полностью. Авиа".

Впоследствии он уточнил, что соответствующие меры вводятся сроком на две недели, то есть до конца марта. "Введены эти нормы на две недели пока что. Я надеюсь, что нам не придется их продлевать", — сказал Разумков.

На вопрос, будут ли открытыми впредь пограничные железнодорожные и автомобильные переходы и пункты пропуска на морском транспорте, спикер ответил: "По состоянию на сегодня ситуация именно такова".

"Если мы говорим о сухопутном и морском (транспорте — ИФ), в первую очередь сухопутном, то наши граждане будут иметь возможность возвращаться на территорию нашего государства. Авиационный транспорт — не единственный, и я думаю, что будут другие механизмы возвращения граждан. Однако выезжать за территорию нашего государства граждане Украины не смогут", — сказал он.

По словам спикера, возвращение граждан Украины через сухопутную границу "достаточно легко обеспечить, учитывая возможности пунктов пропуска", а на авиатранспорте невозможно организовывать пассажирские рейсы исключительно для граждан Украины.

"Сейчас делается все, чтобы обеспечить тестами пункты пересечения (на границе — ИФ) и для людей, у которых будут обнаружены признаки заболевания, проводить соответствующее тестирование", — сказал Разумков.