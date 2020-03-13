В пресс-релизе компании в пятницу сообщается, что решение принято для защиты здоровья и обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей в связи с глобальной пандемией COVID-19.

"Мы решили добровольно приостановить круизы на всех своих судах. Решение было принято, поскольку глобальное распространение COVID-19, объявленное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией, требует принятия чрезвычайных мер и решительного вклада всех заинтересованных сторон в прекращение вспышки", — говорится в сообщении.

Компания сообщает, что круизы, которые идут в настоящее время, будут завершены для того, чтобы туристы могли сойти на берег и вернуться домой.

"Costa Cruises принимает меры для оперативного информирования турагентов и клиентов, затронутых изменениями, чтобы они получили полное возмещение. Пассажиры получат ваучер на полный возврат средств", — отмечается в сообщении.

Компания также сообщает, что в настоящее время планируется, что круизы возобновятся 3 апреля. В частности, в этот день планируется отправление в круиз лайнера Costa Magica из Барселоны. 4 апреля в круизы могут вновь выйти лайнеры Costa Smeralda и Costa Pacifica, 5 апреля — Costa Luminosa и Costa Diadema, 8 апреля — Costa Fortuna, 10 апреля — Costa Favolosa и Costa Mediterranea, 3 мая — Costa Fascinosa.

Ранее в пятницу круизный оператор MSC Cruises заявил о корректировки расписания круизов, совершающих рейсы в Персидском заливе, Средиземном и Карибском морях. Накануне американская круизная компания Princess Cruises приняла решение отменить все свои круизы до 10 мая.