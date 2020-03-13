"Ограничения не касаются Великобритании" — уточнили журналистам в оперативном штабе.

Вечером в пятницу стало известно, что по решению оперативного штаба Россия ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией. Сохранятся только регулярные рейсы между Москвой (аэропорорт "Шереметьево", терминал F) и столицами стран ЕС туда и обратно, а также с Женевой и Осло. Исключение делается еще и для чартерных рейсов, но с условием, что из России в ЕС на них будут лететь иностранцы, а из ЕС в Россию — граждане России.