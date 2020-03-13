В рамках режима ЧП приостанавливается посещение развлекательных и игровых залов, дискотек, баров, торговых объектов и центров, заведений общественного питания, за исключением продовольственных магазинов и аптек.

Также приостанавливаются учебные занятия и все внеклассные мероприятия (кружки, клубы, экскурсии и другие) в школах, университетах и других образовательных учреждениях и организациях. По возможности вводится дистанционная форма обучения; приостанавливается посещение детьми яслей и детских садов. Приостанавливаются все групповые формы деятельности и работы с детьми и школьниками вне системы дошкольного и школьного образования, которые организуются и проводятся физическими и юридическими лицами, независимо от их правовой и организационной формы;

Кроме того, приостанавливается проведение всех видов массовых мероприятий, включая спортивные, культурно-развлекательные и научные (кинотеатры, театры, музеи, конференции, симпозиумы, спортивные и СПА-центры, фитнес-залы и т.д.).

Все работодатели, в зависимости от специфики трудовой деятельности и возможностей, должны ввести дистанционную форму работы для своих сотрудников. В случае, если это невозможно, работодатели организуют проведение усиленных противоэпидемиологических мероприятий в рабочих помещениях, в том числе фильтрацию воздуха, дезинфекцию и проветривание, проведение инструктажа по соблюдению правил личной гигиены среди персонала, а также недопущение к работе сотрудников или посторонних лиц с симптомами острых инфекционных заболеваний.

Также в рамках режима ЧП приостанавливаются детские и женские консультации, профилактические осмотры и вакцинации, прием и проведение плановых операций, включая пересадку органов, а также посещение пациентов во всех лечебных заведениях, говорится в сообщении посольства РФ в Болгарии в Facebook.