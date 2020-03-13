Всего коронавирусом в стране, по официальным данным, заразились 17,6 тыс. человек. Число тех, кто в настоящее время болен коронавирусом, за сутки выросло более чем на 2 тыс. — до 14,95 тыс. человек.

Выздоровели по состоянию на пятницу 1,439 тыс. человек, таким образом, за сутки поправился 181 человек.

Больше всего заболевших коронавирусом в области Ломбардия — 7,7 тыс. человек, в Эмилии-Романье болеют 2 тыс. человек, в области Венето — 1,4 тыс. человек.

Италия занимает второе место в мире по числу заболевших коронавирусом после Китая. В стране принимают жесткие меры по борьбе с инфекцией: жителей призывают не выходить из дома, закрыты школы и университеты, не работают театры, кинотеатры и музеи, запрещены массовые мероприятия. Закрылись все магазины, кроме супермаркетов и аптек.

Мэр Милана Джузеппе Сала распорядился с утра субботы закрыть все парки в городе. В Риме ограничили движение метро и автобусов — теперь они ходят только до 21:00.