"Решение принято в связи с отменой ряда массовых мероприятий в различных регионах страны в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Все пассажиры, которые ранее приобрели "невозвратные" билеты, но были вынуждены отказаться от поездок, могут сдать проездные документы в кассы ФПК.

Если пассажир, планировавший поездку на поезде, недавно вернулся из стран, где Covid-19 имеет широкое распространение, и в данный момент находится на карантине, либо имел контакт с возможными носителями инфекции, он может вернуть билет после снятия ограничений, отмечает компания. Для этого ему нужно будет предъявить в кассе справку из медицинского учреждения. Комиссия за возврат билета в этом случае составит 210 рублей, отмечает компания.

Как сообщалось, ФПК открыла продажу невозвратных ж/д билетов в поезда дальнего следования год назад. Билеты по невозвратному тарифу доступны в купейные вагоны и вагоны с местами для сидения скоростных внутрироссийских поездов. На поездки в плацкартных и общих вагонах (так называемый регулируемый сегмент), а также на поезда, следующие в/из Калининградской области, невозвратный тариф не распространяется.