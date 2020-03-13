"В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с 00 часов 00 минут 16 марта 2020 г. по московскому времени: с территории Российской Федерации на территорию стран-членов Европейского Союза и в обратном направлении", — говорится в сообщении штаба.

Исключение делается для регулярных рейсов Москва — столица страны-члена Европейского Союза (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F), а также чартерных рейсов, при условии, что в эти страны будут лететь "граждане этих стран и граждане иных стран", а в РФ назад будут лететь только граждане России.

Ограничения с 16 марта также сделаны для полетов в Швейцарию (за исключением прямого рейса Шереметьево — Женева) и Норвегию (за исключением рейса Шереметьево — Осло, а также чартеров на тех же условиях, что и со странами ЕС).

В России за последние сутки выявлено еще 11 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, общее количество инфицированных достигло 45. Среди этих 11 новых диагнозов есть пациенты, приехавшие в страну из Франции и Австрии; ранее все случаи были связаны только с Китаем и Италией (не вошедшие в российскую статистику три случая у эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян связаны Японией).