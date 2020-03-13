Сам Трамп сообщил, что выступит в пятницу на пресс-конференции, посвященной коронавирусу. Выступление запланировано на 15:00 по вашингтонскому времени (22:00 мск).

Прежде СМИ сообщали, что объявление режима ЧС в США позволит Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях США направить на борьбу с коронавирусом более $40 млрд из фонда помощи при бедствиях.

В США COVID-19 заболели более 1,7 тыс. человек, скончались минимум 40 человек.

Около половины штатов и столица США Вашингтон объявили о чрезвычайном положении в связи с распространением коронавируса по стране.