Как сообщается в письме, имеющемся в распоряжении "Интерфакса", авторы обращения указывают на "чрезвычайное" и "остро-аварийное" состояние, в котором часовня находится сейчас.

"Она наклонена в южную сторону, разрушается бутовая кладка площадки, на которой стоит часовня, в плохом состоянии находятся двери, окна и пол. В холодное время часовня промерзает насквозь, что усугубляет положение уникальных росписей и фресок. Зафиксированы систематические случаи осыпа красочного слоя", — пишут обеспокоенные общественники и отмечают, что процесс усугубляют строительные и земельные работы, которые ведутся вблизи памятника.

"В 2017 году вы уже поднимали перед министром культуры Владимиром Мединским вопрос о бедственном положении Анастасьевской часовни, направив заявку на финансирование работ по ее реставрации. Однако она не была удовлетворена. По свидетельству Псково-Изборского музея-заповедника такая ситуация продолжается уже 20 лет", — обращаются авторы письма к губернатору области.

Они напоминают, что музейные работники не раз обращались в Минкультуры с ходатайством о финансировании реставрационных и ремонтных работ в часовне, укреплении ее фундамента, однако помощи за 20 лет так и не дождались.

"Сегодня памятник культуры федерального значения "Анастасьевская часовня с росписями" нуждается в экстренной и действенной помощи министерства культуры РФ. Для спасения часовни и ее уникальных росписей необходимо срочное проведение противоаварийных работ по укреплению, очистке и противомикологической обработке живописи памятника, а также объективная оценка всего масштаба произошедших деструктивных процессов, проведение геологических, гидрологических и инженерных работ, укрепление и консервация остро аварийных участков", — говорится в обращении.

Актуальность проведения работ они объясняют тем, что в апреле 2020 года мировая общественность будет отмечать 85 лет со дня подписания Пакта Рериха — международного Договора об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников.

"Этот документ был назван по имени его инициатора — великого русского художника и мыслителя Николая Рериха, заложив основу международной системы охраны мировых культурных ценностей. Мы считаем недопустимым в юбилейный год Пакта Рериха, совпадающий с 75-летием Великой Победы (наша страна, понесла самые тяжелые культурные потери) позволить разрушение памятника зодчества, связанного с именем Рериха (росписи в Анастасьевской часовне выполнены по его эскизам — ИФ)", — говорится в письме.

Общественность призывает Ведерникова помочь в решении данной проблемы и поддержать заявки Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, направленные в министерство культуры РФ, для срочного включения Анастасьевской часовни в государственную программу "Развитие культуры и туризма" на 2020 год.

Авторы письма надеются, что внимание губернатора к существующей проблеме "поможет уже в этом году провести реставрационные работы на уникальном объекте культуры федерального значения. Это позволит достойно встретить 110-летний юбилей Анастасьевской часовни в 2021 году".

Обращение поддержали организации и представители общественности из 51 города 9 стран: России, Германии, Белоруссии, Казахстана, Эстонии, Канады, Молдовы, Узбекистана и Италии. Под письмом собрано более 380 подписей.

Анастасьевская часовня построена на всходе к Ольгинскому мосту в 1911 г. по проекту знаменитого русского архитектора А.В. Щусева. До нее, примерно, в этом же месте, стояла древняя Анастасьевская часовня. Интерьер часовни был расписан клеевыми красителями по эскизам Рериха.