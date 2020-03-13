"Из-за пандемии коронавируса и ограничений правительств на заходы в порты в различных странах, где ходят лайнеры компании, мы вынуждены скорректировать программу круизов и отменить некоторые из них", — сообщает пресс-служба MSC Cruises.

Как отметили в компании, на лайнерах MSC Cruises не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, однако власти ОАЭ, Италии, Испании и Мартиники ввели запрет на заходы круизных судов в порты.

В Персидском заливе будут отменены круизы на лайнерах MSC Bellissima и MSC Lirica, начиная с 14 марта, в том числе по маршрутам Дубай – Йокогама (начало круиза 21 марта) и Дубай – Венеция (18 апреля). В Средиземном море отменены круизы на MSC Grandiosa с 14 по 28 марта и на MSC Opera с 10 по 21 апреля. В Карибском море отменены круизы на лайнере MSC Preziosa с 14 по 18 марта из-за запрета на швартовку у берегов Мартиники.

"За отмененные круизы мы предложим нашим клиентам ваучеры, равные стоимости отмененного круиза, которыми можно будет воспользоваться в следующий раз, но не позднее конца 2021 года. Также им предоставим депозит в размере 100 евро на каюту для круизов до шести ночей, 200 евро – на круизы от семи ночей и 400 евро для отмененных круизов Дубай – Йокогама и Дубай – Венеция", — цитирует пресс-служба генерального директора MSC Cruises Джанни Онорато.

В сообщении также говорится, что изменен маршрут у лайнера MSC Fantasia по маршруту Сантос (Бразилия) – Генуя, круиз закончится 27 марта в Марселе. Лайнер MSC Splendida по маршруту Дубай – Генуя также закончит свой путь в порту Марселя 29 марта, а круиз судна из Генуи в Гамбург начнется вместо итальянского города в Марселе 29 марта.

Кроме того, в пресс-релизе сообщается, что отменены все круизы на Мартинике 14, 21 и 28 марта, круиз из Майями в Геную 20 марта и все апрельские круизы в Италии (7, 11, 18 и 25 апреля).