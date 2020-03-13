Премьер страны Педро Санчес отметил, что такой режим будет введен с субботы, 14 марта, на две недели.

Он указал, что Испания "задействует все свои ресурсы", в том числе военнослужащих, для сдерживания распространения вируса.

"Это экстренная ситуация, которая затрагивает жизнь и здоровье каждого. Правительство будет защищать своих граждан", — предупредил Санчес.

Агентство отмечает, что режим ЧС позволит правительству Испании ограничить передвижение внутри страны, а также вводить другие особые меры.

По последним данным, в Испании заражены коронавирусом около 4,2 тыс. человек. 120 человек скончались.