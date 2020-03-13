Новый президент был избран большинством голосов на заседании правления РСТ, которое состоялось в рамках выставки "Интурмаркет".

Андрей Игнатьев работает в туризме 32 года. Начинал в 1988 году с референта Московского бюро "Спутник", позже работал в транспортном управлении Госкоминтуриста, возглавлял туристические компании, был советником министра туризма, возглавлял Российский национальный туристский офис в США, преподавал в Московском гуманитарном университете по специальности "экономика и предпринимательство в сфере туризма".

Сергей Шпилько остается в президиуме правления на должности почетного президента РСТ.

"Я благодарю коллег за оказанное доверие в такое сложное для российского туризма время. Я уверен, что вместе с командой РСТ, при поддержке Сергея Павловича Шпилько, мы сможем укрепить позиции союза как лидирующей лоббистской организации в сфере туризма в России, и способствовать улучшению ситуации на туристском рынке", — заявил после избрания Игнатьев.

Правление РСТ также рассмотрело отчет о работе за 2019 год, утвердило смету доходов и расходов на 2020 год и обсудило ситуацию на туристическом рынке в связи с распространением коронавируса Covid-19.

Российский союз туриндустрии – крупнейшее отраслевое объединение, в которое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, общественные и иные организации в сфере туризма. С учетом ассоциированных членов, организаций, входящих в ассоциации и союзы, а также объединенных в сети турагентств, РСТ представляет интересы более 3 тыс. предприятий туриндустрии из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.