"Мы вводим ограничения на численность участников мероприятий в 100 человек", — сказал Филипп в эфире телеканала TF1.

По его словам, такие меры, по всей видимости, будут иметь "значительные последствия для театров и кинотеатров".

"Цель — в том, чтобы замедлить распространение вируса", — указал он.

До этого введенные во Франции меры из-за COVID-19 предусматривали запрет на мероприятия численностью более 1 000 человек.

"Нужно воспринимать этот кризис в области здравоохранения всерьез", — добавил премьер.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о решении закрыть все образовательные учреждения страны с ближайшего понедельника в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса.

Кроме того, он призвал компании Франции по возможности разрешать сотрудникам работать удаленно. Людей старше 70 лет, а также — жителей Франции, страдающих от хронических заболеваний, Макрон попросил во время эпидемии как можно реже выходить из дома.

Говоря о муниципальных выборах, которые назначены на воскресенье, президент заверил, что проводить их можно и нужно, соблюдая при этом меры по защите здоровья избирателей.

По последним данным, во Франции выявили почти 3 тыс. случаев заражения коронавирусом. 61 человек скончался.