В памятках говорится об основных правилах гигиены, предлагается избегать людных мест и контактов с больными, объясняется, как носить защитные маски для лица. Там также говорится о том, что при симптомах болезни нужно обратиться к врачу. Памятки уже распространили "по объектам социальной инфраструктуры", добавили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также отмечают, что нужно не только часто и тщательно мыть руки, но и регулярно дезинфицировать мобильные телефоны: как минимум, после каждого посещения публичных мест и общественного транспорта, и обязательно — вечером после окончания рабочего дня.

Для обработки телефонов, говорится в материалах, лучше всего подходят салфетки со спиртом или гели на спиртовой основе. Особенно тщательно стоит обрабатывать поверхность устройства, которая соприкасается с лицом. Если есть чехол, его нужно снимать и обрабатывать отдельно — а лучше вообще обходиться без него.

В открытом доступе на сайте Роспотребнадзора также размещены все официальные документы, связанные с предупреждением Covid-19 — распоряжения правительства РФ, постановления главного государственного санитарного врача РФ, все методические рекомендации по дезинфекции и лабораторному сопровождению, включая рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Специалисты Единого консультационного центра (ЕКЦ) Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 круглосуточно отвечают на вопросы граждан по профилактике коронавирусной инфекции. Ежедневно ЕКЦ обрабатывает более 3 тыс. звонков", — добавили в пресс-службе.