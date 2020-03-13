Начиная с 20:00 12 марта все въезжающие в Израиль (из любой точки мира) должны подтвердить возможность пройти домашний карантин в течение 14 дней. В этом качестве не могут рассматриваться отели или квартиры, арендуемые через Airbnb. Распоряжение действует до 26 марта.

"За последние несколько дней к нам поступило большое количество вопросов о том, как доказать возможность пребывания в стране в условиях карантина. Например, в случае, когда необходимо оказаться рядом с тяжело больным родственником или отправиться в поездку для решения неотложных вопросов", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе Минтуризма.

Как пояснили в министерстве, представители всех стран, желающие посетить Израиль, должны направить в консульский отдел посольства Израиля в РФ предварительное уведомление по электронной почте info@moscow.mfa.gov.il за пять рабочих дней до запланированной даты прибытия.

В теме письма нужно указать "COVID 19 (КОРОНАВИРУС) ВЪЕЗД В ИЗРАИЛЬ – ___(фамилию)". В тексте нужно сообщить цель прибытия и место домашнего карантина. После этого туристу будет направлено письмо, подтверждающее посадку на рейс в Израиль.

"Решение о том, разрешить или нет въезд в страну, принимается сотрудником пограничного контроля и управлением по народонаселению и миграции в соответствии с их мнением относительно достоверности заявления и оформления документов посетителя в каждом конкретном случае", — уточнили в Минтуризма.

На данный момент в Израиле зарегистрировано свыше 100 случаев коронавируса.