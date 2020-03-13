"В адрес Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю поступают многочисленные обращения граждан, содержащие жалобы на отказ туроператора "Русь-Тур" от возврата денежных средств, уплаченных за туры в страны, посещение которых не рекомендовано органами государственной власти Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что по закону "Об основах туристкой деятельности в Российской Федерации" в случае возникновения угрозы безопасности жизни и здоровья туристов, они имеют право требовать расторжения договора приобретении тура. В данном случае имеется соответствующее решение российских властей, которое подтверждает опасность путешествий в Китай и другие страны в настоящее время в связи с ростом там заболевших коронавирусом, поясняют в управлении.

"В настоящее время управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю готовит иск для обращения в суд в целях защиты прав потребителей, пострадавших от неправомерных действий туроператора "Русь-Тур", — сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Роспотребнадзор также просит граждан, пострадавших от действий туроператора, обращаться к ним с соответствующими заявлениями.