По его данным, анализы взяли у пяти пассажиров. Положительный результат дали две из пяти проб. Гражданство тех, у кого выявлен коронавирус, радио не сообщает.

Отмечается, что некоторые пассажиры, находящиеся на борту, в соцсетях выражают недовольство тем, что лайнер не пускают в порт на Мартинике, и размещают сообщения с призывами: "Освободите нас!"

Ранее сообщалось, что туристы оказались заблокированными на круизном лайнере Costa Magica в Карибском море из-за подозрений, что у пятерых человек на борту может быть коронавирус

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила порталу "Интерфакс-Туризм", что на борту, в частности, находятся 20 россиян.

Как сообщил один из россиян, находящихся на борту судна, в настоящий момент лайнер находится в Фор-де-Франс — порту и административном центре французской заморской территории Мартиники.

По его словам, пассажиры ожидают, когда жителей Мартиники высадят на берег, где для них развернуты медицинские палатки. "Понятно, что нас ждет 15-дневный карантин, но пока не понятно где он будет организован", — пояснил россиянин.

Он отметил, что пока у ряда пассажиров не был установлен диагноз коронавирусной инфекции, французы пытались бастовать и строить баррикады из шезлонгов. "Но когда диагноз определился, стало понятно, что карантина не избежать, и все успокоились", — добавил россиянин.

Он также сообщил, "все службы на корабле сейчас работают штатно".

Лайнер Costa Magica, спущенный на воду в 2004 году, вмещает 2672 пассажиров и 1027 членов экипажа.