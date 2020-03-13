"С 15 марта 2020 года приостанавливается выдача туристических виз на 30 дней во избежание распространения эпидемии коронавируса (COVID-19), а также вводится запрет на заходы круизных лайнеров в порты султаната", — рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в представительстве Минтуризма, контролем эпидемиологической обстановки в стране занимается Верховный комитет, его председателем назначен министр внутренних дел Омана Хамуд бин Файзал аль-Бусайди.

"В качестве мер по сдерживанию распространения коронавируса принято решение прекратить все спортивные мероприятия в султанате, отменить все массовые и внеклассные мероприятия, ограничить выезд за границу граждан Омана и иностранных лиц, проживающих в стране, за исключением случаев неотложной необходимости", — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, для предотвращения распространения коронавируса в Омане запретили курение кальянов во всех общественных заведениях, ограничили посещение судебных заседаний только участниками процессов, а также рекомендовали воздерживаться от посещения кинотеатров и принимать меры предосторожности во время религиозных обрядов, семейных и общественных мероприятий.

По данным Роспотребнадзора, в Омане по состоянию на 13 марта зарегистрировано 18 случаев заболевания коронавирусом.