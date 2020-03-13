"С понедельника будут закрыты все магазины", — сказал Курц. По его словам, мера не касается аптек, почтовых отделений и банков.

Рестораны и бары со следующей недели будут открыты только до 15:00 (17:00 мск).

По состоянию на вечер четверга в Австрии был зарегистрирован 361 случай заражения коронавирусом. По сообщению австрийского Минздрава, больше всего случаев (66) зарегистрировано в Вене, федеральных землях Нижняя Австрия (51), Верхняя Австрия (58) и Штирия (33). Зафиксирован один случай смерти от коронавируса нового типа.