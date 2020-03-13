"По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия), один случай выявлен активно как контактный с ранее заболевшими", — говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России, которое было опубликовано в пятницу.

Как уточняют в штабе, число случаев за сутки увеличилось на 11 — с 34 до 45. Из этих 11-ти пять было зафиксировано в Москве, три в Санкт-Петербурге и по одному в Московской, Ленинградской областях и в Пермском крае.

До пятницы, 13 марта, все случаи коронавирусной инфекции в России были связаны с Китаем и Италией ("неофициальные" случаи — также с Японией). Так, по данным оперативного штаба, диагноз Covid-19 был поставлен двум гражданам Китая, остальные 32 случая из 34 по данным на вечер четверга, 12 марта, были выявлены у 31 гражданина РФ и одного гражданина Италии; все 32 в последнее время посещали Итальянскую Республику.

В официальную статистику коронавируса в РФ не входят трое граждан России, заразившиеся на лайнере Diamond Princess у берегов Японии (случаи числятся за Японией). Эти россияне были эвакуированы из Японии в Казань, а затем 8 марта выписаны после выздоровления.