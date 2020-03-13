"На данном этапе объект находится на стадии активной подготовки "загрузки" в государственную экологическую экспертизу. По плану – выход из госэкспертизы намечен на август 2020 года", — цитирует Кабанова Мининформ Крыма в пятницу.

По словам чиновника, начало конкурсной процедуры по выбору подрядчика строительно-монтажных работ состоится до конца текущего года. "Срок реконструкции набережной — порядка двух календарных лет. Стоимость работ оценена в 4 млрд рублей", — указывается в пресс-релизе.

Кабанов сообщил также, что параллельно с обсуждением проекта с жителями поселка началась оценка объектов недвижимости, попадающих в зону реконструкции. "В дальнейшем будет произведен выкуп этих объектов, оцененных по рыночной стоимости с учетом упущенной выгоды за период реализации проекта", — отмечается в сообщении.

Коктебель расположен на побережье Черного моря, у подножия вулканического массива Карадаг, в 20 км к юго-западу от Феодосии. Этот небольшой поселок (сейчас его население составляет менее трех тысяч человек) известен благодаря даче поэта и художника Максимилиана Волошина, на которой гостили многочисленные поэты, писатели и другие люди искусства: Алексей Толстой, Викентий Вересаев, Марина Цветаева, Михаил Булгаков, Николай Гумилев, Николай Чуковский и др.