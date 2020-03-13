"На данный момент такой информации не поступало", — сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании IFly, отвечая на вопрос о якобы отказах в регистрации россиянам на рейсы в Таиланд.

Представитель AZUR air также сообщил, что "пока информации об этом не было".

Как пояснил "Интерфаксу" источник в туристической отрасли, формальных причин для ограничения организованных групп туристов из России в Таиланд нет. Также ограничения не вводились и для индивидуальных путешественников, имеющих на руках подтверждение возвращения на родину в течение 30 дней с момента въезда.

"Между нашими странами действует соглашение о безвизовом пребывании в течение 30 дней. Все туристы, которые располагают подтверждением, в виде, например, обратного билета, данных сроков пребывания въезжают в страну без ограничений", — сказал источник.

По его словам, приостановка выдачи "виз по прибытию" коснется лишь тех туристов, кто собирался задержаться в Таиланде на срок более 30 дней. "В этом случае им как раз необходимо было оформить такую визу, выдача которой приостановлена", — сказал источник.

Ранее в посольстве РФ в Бангкоке заявили о сообщениях от россиян об отказах в регистрации на авиарейсы, следующие в Таиланд.

"В связи с заявлениями таиландских официальных лиц относительно "приостановки выдачи виз по прибытии" для граждан России и ряда других зарубежных стран в Посольство поступают сообщения об отказах для российских граждан в регистрации на авиарейсы, следующие в Таиланд", — говорится в сообщении посольства РФ в Таиланде, опубликованном на официальном сайте в пятницу.

Пресс-атташе российской дипмиссии Владимир Ким позднее пояснил "Интерфаксу", что речь идет об отказе россиянам в регистрации на рейсы в Таиланд авиакомпаниями третьих стран, в частности, Юго-Восточной Азии. "Эти авиакомпании, судя по всему, перестраховываются, отказывают им в регистрации, чтобы, если что, не пришлось обратно перевозить граждан", — пояснил представитель посольства.

Пресс-атташе отметил, что посольство рассмотрит обращения от российских граждан и попытается оказать содействие.