"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Министерство иностранных дел предупредит сейчас все учреждения, все страны о том, что границы Украины для иностранных граждан на две недели будут закрыты. Через две недели, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы решение Совета национальной безопасности и обороны будем принимать (как действовать дальше — ИФ)", — сказал Данилов на брифинге в пятницу в Киеве после заседания СНБО Украины.

Он также сообщил, что граждане Украины, пребывающие в настоящее время за рубежом, будут иметь возможность вернуться на родину, однако те из них, кто находится в пораженных эпидемией нового коронавируса странах, будут проходить процедуры обсервации.

"Все граждане Украины, которые сегодня находятся за границей, будут иметь возможность вернуться в нашу страну. Но из тех стран, в которых сегодня бушует коронавирус, они (украинцы — ИФ) будут проходить определенные процедуры обсервации", — сказал Данилов.