"За последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, пять — в Москве, один в Московской области, три в Санкт-Петербурге, один в Ленинградской области, один в Пермском крае", — говорится в сообщении оперштаба.

По данным эпидемиологического расследования, заболевшие граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия), один случай выявлен активно как контактный с ранее заболевшими. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

"Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование", — отметили в штабе.

Таким образом, в РФ на сегодня зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции, уточнили в штабе. По данным штаба, из всех зафиксированных случаев: 42 у граждан России, два — у граждан КНР, один — у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению двое граждан КНР, один гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.