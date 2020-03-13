"Мы массовые мероприятия – больше 2-3 тысяч человек – стараемся не проводить. На 18 марта есть вопрос с большим концертом в центре Симферополя – будем проводить или нет. Все остальные запланированные торжественные мероприятия состоятся. Ждем рекомендаций", — сказал Аксенов.

В настоящее время в Крыму приняты исчерпывающие меры для предотвращения завоза коронавируса, заявил глава региона. "Коллеги из федерального центра говорят, что дополнительных мер не требуется", — добавил он.

Мероприятия, посвященные годовщине общекрымского референдума и шестилетию Крымской весны, пройдут в городах полуострова с 11 по 18 марта: запланированы выставки, концерты, флешмобы и др.

Ранее власти Крыма согласовали перенос Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) с 23-25 апреля на неопределенный срок из-за коронавируса.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, через карантин в Крыму прошли около 50 человек, прибывших их Китая. Открыта "горячая линия" для консультаций граждан, вернувшихся из стран, где зарегистрированы случаи заболевания.