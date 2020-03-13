"В связи с продолжающимся глобальным распространением COVID-19 и после обсуждений с FIA (Международной автомобильной ассоциацией — ИФ) и организаторами гонок, всеми сторонами было принято решение отложить Гран При Австралии, Бахрейна и Вьетнама", — говорится в сообщении.

Гран-При Австралии должен был пройти 14-15 марта, Бахрейна – 20-22 марта, Вьетнама — с 3 по 5 апреля.

В четверг команда McLaren объявила об отказе от участия в Гран-при Австралии, в связи с тем, что один из ее представителей сдал положительный тест на коронавирус.