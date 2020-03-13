Всего приостановлены рейсы по 27 направлениям.

Среди них рейсы из московского "Домодедово": в Римини (с 14 марта по 31 мая), Мумбай (с 31 марта по 24 октября), Барселону (с 29 марта по 31 мая). Кроме того, отменены рейсы с 10 мая по 24 октября Москва — Новосибирск — Харбин — Новосибирск — Москва и Москва — Екатеринбург — Ордос — Бангкок — Ордос — Екатеринбург — Москва.

Из Жуковского отменены рейсы в Милан (с 25 апреля по 31 мая), Тель-Авив (12, 18, 20, 25, 27 марта).

Из Екатеринбурга отменены рейсы в Барселону (1-12 мая), Рим, Мюнхен и Париж (с 10 мая по 28 июня).

Из Краснодара (с 29 марта по 5 апреля) и Санкт-Петербурга (19, 26 марта и 5 апреля) отменены рейсы в Тель-Авив. Кроме того, из Краснодара отменены рейсы в Римини в период с 25 апреля по 23 мая.

Помимо этого, продлена отмена рейсов из Екатеринбурга в Харбин (до 24 октября), Пекин (до 27 июня), Сиань (до 27 июня), рейса Екатеринбург — Пекин — Пхукет — Пекин — Екатеринбург (с 10 мая по 28 июня), Красноярск — Харбин и Владивосток — Харбин (с 10 мая по 24 октября), Владивосток — Пекин и Иркутск — Пекин (с 10 мая по 27 июня).

Ранее сообщалось, что "Уральские авиалинии" отменили рейсы Сочи — Тель-Авив — Сочи (19 и 22 марта), Екатеринбург — Тель-Авив — Екатеринбург (с 12 марта по 8 апреля), Минеральные Воды — Тель-Авив — Минеральные Воды (29 марта и 2 апреля), Москва ("Домодедово") — Эйлат ("Рамон") — Москва (с 15 марта по 23 апреля).

Были приостановлены рейсы Москва (Домодедово) — Венеция – Москва (с 12 марта по 25 апреля), Москва (Жуковский) — Рим — Москва (отменены рейсы 14, 18, 21, 28 и 30 марта и с 1 апреля по 25 апреля по понедельникам и средам), Москва (Домодедово) — Бордо — Москва (с 12 марта по 25 апреля).

С 7 февраля закрывались рейсы по маршруту Екатеринбург – Пекин, с 8 февраля – Владивосток – Пекин, с 9 февраля – Екатеринбург – Казань – Харбин и Владивосток – Харбин, с 10 февраля – Красноярск – Харбин, с 13 февраля – Екатеринбург – Харбин.

"Уральские авиалинии" до конца зимнего расписания отменили всю полетную программу в Китай. Речь шла о рейсах по маршруту Екатеринбург — Пекин, Владивосток — Пекин, Екатеринбург — Казань — Харбин и Владивосток — Харбин, Красноярск — Харбин и Екатеринбург — Харбин.