"В стране проводится масштабная профилактическая кампания по предотвращению распространения коронавируса. Введены усиленные меры контроля в аэропортах, морских и наземных портах с целью защиты здоровья туристов и местных жителей. Туристы, направляющиеся из стран, в которых зафиксированы случаи заражения коронавирусом, могут быть подвергнуты карантину", — сообщили в турофисе.

О новых правилах безопасности объявили также авиакомпании страны. Так, пассажирам Thai Airways, путешествующим из Южной Кореи, Китая (включая Гонконг и Макао) и Италии нужно до выдачи посадочного талона предоставить сертификат здоровья, подтверждающий "отсутствие риска COVID-19".

На данный момент в Таиланде зафиксировано 75 случаев заражения коронавирусом, при этом 35 человек уже выздоровели и вернулись домой.

"Соблюдая основы безопасности и меры предосторожности для снижения риска коронавирусной инфекции, туристы без опасений могут планировать поездку в Таиланд", — отметили в ТАТ.

Между тем, посольство РФ в Бангкоке сообщило в пятницу о неправомерных отказах российским гражданам в регистрации на авиарейсы, следующие в Таиланд из-за новых визовых правил. В дипмиссии подчеркнули, что "российские граждане имеют право въезжать на территорию Таиланда на срок до 30 дней без визы".