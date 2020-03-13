"Время ожидания въезда достигало 5 часов в Безледах (самый большой переход)", — говорится в сообщении.

При этом Александрович подчеркнула, что санитарные проверки не влияют на время ожидания на границе.

В свою очередь жители Калининградской области в соцсетях сообщают, что в минувшие дни прохождение российско-польской границы в разных переходах составляло от 5 до 15 часов.

Как сообщалось, в Калининградской области на российско-польской границе образовались очереди из автомобилей после введения 10 марта санитарного контроля из-за коронавируса.

Контроль при помощи тепловизоров и термометров осуществляют польские медики. Кроме того, въезжающие в страну должны заполнять специальные карты, где необходимо указать информацию о дальнейших перемещениях. И если раньше в пунктах пропуска на польской стороне работали несколько полос движения, то в настоящее время — одна. При этом граждане России еще должны проходить процедуру дактилоскопии.