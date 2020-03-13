"В целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию Республики Казахстан, обеспечения национальной безопасности и здоровья населения граждан, правительством Республики Казахстан принято решение о временном ограничении использования внутренних документов для граждан Республики Казахстан (удостоверение личности, свидетельство о рождении), Российской Федерации (паспорт гражданина РФ), Кыргызской Республики (ID-карта) при пересечении казахстанско-российской, казахстанско-кыргызской государственной границы", — говорится в сообщении МИД, распространенном в пятницу.

Вместе с тем, отмечается в сообщении, граждане Казахстана, находящиеся в настоящее время на территории Российской Федерации, и россияне, находящиеся на территории Республики Казахстан, а также граждане Казахстана, находящиеся на территории Киргизии и граждане Киргизии, находящиеся на территории Казахстана могут беспрепятственно вернуться в страну с тем документом, по которому совершался выезд.

"По мере ослабления распространения коронавируса COVID-2019 обычный порядок пересечения казахстанско-российской, а также казахстанско-кыргызской государственной границы будет восстановлен", — указывается в сообщении.

МИД Казахстана призвал "с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам по ограничению использования внутренних документов при пересечении казахстанско-российской, а также казахстанско-кыргызской государственной границы, тем более что режим пересечения границ при наличии паспорта гражданина Республики Казахстан, заграничного паспорта гражданина Российской Федерации и Кыргызской Республики остается свободным".

В Казахстане выявлено три случая заражения коронавирусной инфекцией: у двоих казахстанцев, прибывших из Германии, и женщины, вернувшейся из Италии.