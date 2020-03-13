"В связи с заявлениями таиландских официальных лиц заявлениями относительно "приостановки выдачи виз по прибытии" для граждан России и ряда других зарубежных стран в Посольство поступают сообщения об отказах для российских граждан в регистрации на авиарейсы, следующие в Таиланд", — говорится в сообщении посольства РФ в Таиланде, опубликованном на официальном сайте в пятницу.

В дипмиссии подчеркнули, что "российские граждане имеют право въезжать на территорию Таиланда на срок до 30 дней без визы в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением об отказе от визовых формальностей, которое сохраняет свою силу".

Соответствующее заявление также разместило посольство Таиланда в РФ.

"Со своей стороны запросили официальное разъяснение таиландской стороны по сложившейся ситуации", — заявили в российском посольстве.

Как сообщили в среду местные СМИ со ссылкой на заявление министра внутренних дел, Таиланд для предотвращения распространения коронавируса с 10 марта отменил возможность получения виз по прилету для граждан 18 стран, в том числе России. Также отменен безвизовый режим для граждан Италии, Гонконга и Южной Кореи. В министерстве туризма Таиланда "Интерфаксу" сообщили, что отмена виз "по прилету" не затронет граждан России.