"В полночь на понедельник мы запрещаем всем иностранцам въезжать в Чешскую Республику и в то же время (запрещаем — ИФ) всем гражданам Чехии покидать чешскую территорию", — приводят западные СМИ слова главы МВД Чехии Яна Гамачека.

"Это очень жесткие меры, но мы полагаем, что они могут внести фундаментальный вклад в сдерживание распространения вируса", — отметил он.

Также власти обязали отправиться в двухнедельный карантин жителей 15 стран, которые прибудут в Чехию до вступления запретов в силу: речь идет о КНР, Южной Корее, Иране, Италии, Испании, Австрии, ФРГ, Швейцарии, Швеции, Норвегии, Нидерландах, Бельгии, Великобритании, Дании и Франции. Исключение будет сделано для транзитных путешественников.

Ранее в Чехии выявили 117 случаев заболевания коронавирусом.

По состоянию на 13 марта количество зараженных коронавирусом в мире превышает 128 тыс. человек, зафиксировано более 4,7 тыс. летальных исходов. В то же время порядка 70 тыс. человек вылечились.

Ранее сообщалось, что Чехия приняла решение приостановить с 14 марта выдачу шенгенских виз иностранным гражданам из-за коронавируса. Кроме того, в Чехии с 14:00 12 марта сроком на 30 дней введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Власти с пятницы запретили в стране театрализованные, музыкальные и другие художественные представления, кинопоказы, спортивные, культурные, религиозные, общественные, танцевальные мероприятия, выставки, фестивали, шоу, дегустации, рынки и ярмарки с участием более 30 человек одновременно. Международные поезда и автобусы остановлены с полуночи 13 марта, путешествовать можно будет только на машине или на самолете.

В 2019 году Чехию посетили 560 тыс. российских граждан, что на 7% больше, чем годом ранее.