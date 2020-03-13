"За текущую неделю мы фиксируем снижение онлайн продаж полисов ВЗР на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причина в сокращении количества путешествующих, отмены поездок из-за коронавируса, отмены авиарейсов, переноса или отказа от отпусков. Клиенты звонят, просят отменить покупку полиса, вернуть деньги. Мы идем навстречу клиентам", — приводятся в сообщении "Ингосстраха" слова начальника управления интернет-продаж компании Евгения Демидова.

Вернуть средства можно полностью, позвонив в контакт-центр компании до окончания срока действия полиса. После завершения срока действия договора страхования необходимо прийти в офисы компании с документами и написать заявление о том, что запланированная поездка не состоялась.

Как сообщили "Интерфаксу" в "РЕСО-Гарантии", в компании также заметили рост обращений клиентов, имеющих полисы выезжающих за рубеж, с просьбой о досрочном расторжении договора страхования и возврате средств.

"В отношении тех стран, которые находятся в списке, предполагающем помещение туристов, прибывших в Россию, на карантин, компания ввела особые меры. По закону, мы не обязаны при расторжении договора полностью возвращать стоимость полиса. Однако с учетом сложившейся ситуации компания приняла решение о 100%-тном возврате уплаченной премии по полису выезжающих за рубеж, если поездка предполагалась в одну из стран "жесткого списка", — сказал агентству заместитель генерального директора компании "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов, добавив, что "вала обращений с просьбой о расторжении договоров и возврате средств мы не видим".

Что касается другого активного лидера на рынке страхования ВЗР, СК "АльфаСтрахование", то в компании сообщили, что будут действовать в соответствии с действующими правилами страхования.

"У нас на текущий момент нет случаев возврата полисов ВЗР. Возврат осуществляется в соответствии с действующими правилами страхования. Что касается сокращения продаж, в настоящее время мы пока не видим выраженного снижения спроса на программы страхования путешествующих", — сказали агентству "Интерфакс" в "АльфаСтраховании".

Как следует из правил компании, размещенных на ее сайте, возможность возврата уплаченной премии зависит от таких факторов, как наличие визы для выезда за рубеж, а также от периода, в течение которого физлицо обратилось за возвратом премии. В частности, один из пунктов гласит, что страховая премия не возвращается в случае невыезда застрахованного в страну, указанную в договоре страхования, при наличии действующей визы на поездку, а также в случае, если застрахованный заявляет о своем невыезде после истечения периода действия договора страхования.

В СК "Согласие" сообщили "Интерфаксу", что будут принимать решение в индивидуальном порядке.

"Страховая компания "Согласие" при рассмотрении заявлений о возврате страховой премии следует всем требованиям законодательства РФ, указаниям надзорных органов, полученным в связи с возникшей эпидемиологической ситуацией, с учетом и в целях защиты интересов наших потребителей", — сказали агентству в компании.

Как сообщил агентству один из экспертов на страховом рынке, у каждого страховщика в правилах страхования есть раздел, в котором прописаны условия отказа от полиса. "Учитывая, что коронавирус — это непредвиденное событие, каждая страховая компания принимает решение на свое усмотрение, каких правил придерживаться, это зависит от лояльности страховщика", — сказал специалист.

Согласно правилам ЦБ РФ, "период охлаждения" в 14 дней после покупки полиса, когда можно отказаться от страховки, не распространяется на полисы ВЗР.

В "Ингосстрахе" рекомендуют клиентам оформлять онлайн годовые полисы страхования путешествующих. Они не привязаны к конкретной дате поездки, но позволяют указать необходимое количество дней, которое планируется провести за рубежом.

Во Всероссийском союзе страховщиков пояснили "Интерфаксу", что ситуация с коронавирусом не влияет на процессы принятия решения по расторжению договоров страхования и регламентируется действующим порядком в соответствии с правилами страхования. Процедуру и условия расторжения договоров страхования, которые приобретались через фирмы-посредники, необходимо уточнять у страховщиков или у фирм-посредников.

Если компания тянет с возвращением денег или отказывает, нужно повторно обратиться для получения разъяснений. Если ответ не удовлетворит клиента, то возможно обращение в надзорные органы.

Как сообщалось ранее, из-за ситуации с коронавирусом в мире РФ в феврале-марте ввела ряд ограничений авиасообщения с рядом стран, в том числе с Китаем, Южной Кореей, Ираном, Италией, Испанией, Германией, Францией.