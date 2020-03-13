Согласно документу, в Санкт-Петербурге вводится режим повышенной готовности для снижения рисков ввоза и распространения нового коронавируса 2019-nCoV.

"Запретить с 16.03.2020 до 30.04.2020 проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 тыс. человек", — говорится в документе.

Жителям Петербурга рекомендуют воздержаться от поездок за границу и посещения любых массовых мероприятий. Гражданам, прибывшим из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, рекомендуется обеспечить самостоятельную изоляцию дома в течение 14 дней и вызвать врача на дом для осмотра.

Работодателям советуют воздержаться от отправки сотрудников в зарубежные командировки, проведения мероприятий с участием иностранцев и не принимать участия в таких мероприятиях. Смольный просит активнее внедрять дистанционные способы проведения конференций и совещаний.

Городских чиновников рекомендуется направлять в зарубежные командировки в исключительных случаях и только по личному поручению губернатора. Представители исполнительной власти также воздержатся от участия в мероприятиях с участием иностранцев, за исключением тех, в отношении которых губернатором отдано поручение уже после вступления в силу постановления.

На базе медицинских учреждений в каждом районе создадут условия для взятия анализов у граждан, желающих добровольно обследоваться на наличие коронавируса. В районных администрациях также создадут штабы для профилактики и контроля за распространением заболевания.

Контроль за выполнением постановления возложен на вице-губернатора Олега Эргашева.