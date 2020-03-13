Расписание предусматривает три пары рейсов в день. Продолжительность рейсов, в зависимости от времени суток, составит от 8,5 до 10,5 часов.

Все автобусы на линии Москва – Санкт-Петербург оснащены персональными мультимедиа устройствами с играми и бесплатным доступом в интернет на всем пути следования, кофе-аппаратом с бесплатными горячими напитками, розетками 220В под каждым сидением, кондиционером и биотуалетом.

Ecolines выполняет из Санкт-Петербурга более 20 ежедневных отправлений, связывая Северную столицу и 190 городов в 19 странах Балтии, Скандинавии и Европы прямыми и стыковочными рейсами.