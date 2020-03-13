Как пишет издание, такое предложение озвучил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой. "Туризм – наиболее уязвимый сектор экономики в ситуации с коронавирусом, необходимы меры для его поддержки. Среди них – налоговые каникулы для туркомпаний, обеспечение кредитов, а также отсрочка введения налога на проживание в отелях до конца ноября 2020 года", — сказал министр.

Налог в размере 2% в гостиничном секторе Турции предполагалось ввести с 1 апреля 2020 года.

Ранее в стране также заявили о возможном переносе открытия туристического сезона с марта на конец апреля.

"Безусловно, это принесет убытки туротрасли, но это необходимо, чтобы остановить панику из-за коронавируса. Есть вероятность, что к маю пандемию удастся взять под контроль", — цитирует газета президента Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Сурури Чорабатыра.

Представители турецкого турбизнеса считают, что из-за отсрочки туристического сезона гостиницам в стране неизбежно придется снижать цены, что отразится на их доходе.

"При поддержке государства мы сможем преодолеть этот кризис. И нам крайне важно сохранить здоровые отношения с Россией, откуда в прошлом году приехало семь миллионов туристов", — заявили представители турбизнеса.

По состоянию на 13 марта в Турции подтвержден один случай заболевания коронавирусом.