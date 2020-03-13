"РЖД отменяет поезда в Прагу с сегодняшнего дня. Это сделано по просьбе АО "Чешские железные дороги". О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении РЖД в Twitter.

С начала марта было временно приостановлено движение поезда по маршруту Москва-Ницца-Москва, проходящего по территории Италии.

При этом РЖД пока не отменяли движение пассажирских поездов в Париж и Берлин.

Как сообщалось, ранее РЖД временно приостановили пассажирское ж/д сообщение с Китаем, Северной Кореей и Монголией.