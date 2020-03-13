"На лайнере Costa Magica проводятся круизы по Карибскому морю. Судно должно было пришвартоваться в порту Гваделупы, однако власти региона запретили это сделать из-за подозрений на коронавирус у пятерых человек на борту – трех членов экипажа и двух пассажиров. Среди туристов на лайнере находятся и 20 россиян – из Москвы, Петербурга, Ижевска и других городов. В итоге Costa Magica заблокирован в море, окружен полицейскими судами", — рассказала она.

Как отметила Тюрина, врачи прибыли на лайнер и взяли у всех анализы, результаты тестов на коронавирус еще не готовы.

"В связи с нештатной ситуацией россияне пропустили вылет домой. Круизный оператор Costa Cruises пока не дает никакой информации туроператорам о дальнейших планах. Пока компания перевела каждому туристу по 450 евро на депозитную карточку, а также пообещала компенсацию полной стоимости этого круизы при покупке следующего. Также оператор сам займется возвращением туристов, покупкой им авиабилетов", — пояснила она.

Как рассказал один из россиян на борту Costa Magica, лайнер находится в море недалеко от берегов Мартиники. "Если результаты анализов на коронавирус будут отрицательными, то мы сможем подойти к берегу", — сообщил он в соцсети Instagram.

Как сообщает газета St. Lucia News, Costa Magica дожен был зайти в порт Фор-де-Франс на Мартинике в четверг, 12 марта. Среди иностранных пассажиров на борту находятся около 200 итальянцев.

Лайнер Costa Magica, спущенный на воду в 2004 году, вмещает 2672 пассажиров и 1027 членов экипажа.