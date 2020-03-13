"С 12 марта в эфирах телеканалов и радио в Тульском регионе стартовал проект Государственного музея-заповедника "Куликово поле", посвященный масштабным юбилейным датам региона. В честь 640-й годовщины Куликовской битвы и 500-летия Тульского кремля и Засечной черты прозвучат ответы на самые острые и интересные вопросы. Более сорока тем будут освещать в теле- и радиоэфирах археологи и историки", — говорится в сообщении.

Вопросы задавали любители отечественной истории в официальных социальных сетях музея-заповедника. В частности, 33 вопроса посвящены Мамаеву побоищу и Куликову полю, 17 — строительству Тульского кремля, устройству Засечной черты и ее функционированию.

"Раз в неделю, с марта по октябрь, аудиторию ждет новый вопрос и новый ответ на него от сотрудников музея. Проект завершится 8 октября, в день рождения Дмитрия Донского", — подчеркнули в пресс-службе.

Подготовкой трехминутных роликов занимаются специалисты музея-заповедника. Проект рассчитан на самый широкий круг.

Куликовская битва (Мамаево или Донское побоище) — сражение между объединенным русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая. Состоялась 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на Куликовом поле (юго-восток Тульской области) в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон. Победа русских ратей в Куликовской битве рассматривается как шаг к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига.