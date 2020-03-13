"Я хочу дать поручение вам, Виктория Валериевна (Абрамченко) и вам, Зарина Валерьевна (Догузова) совместно с правительством Ярославской области разработать концепцию развития экологического туризма в национальном парке "Плещеево озеро", прямо на этом сосредоточиться конкретно. А правительству Ярославской области дать предложения по развитию такого туризма для малого и среднего бизнеса", — сказал Мишустин.

Премьер выразил уверенность, что особая экономическая зона туристского типа предоставляет целый набор инструментов для реализации этой задачи.

Мишустин также предложил в рамках этой работы подумать над теми изменениями в законодательство, которые были бы уместны и придали бы импульс для развития комплексного туризма.

В ходе совещания участники пожаловались Мишустину на недостатки действующего законодательства при согласовании вопросов социально-экономической деятельности на особо охраняемых природных территориях. Из-за длительных согласований буксует развитие бизнеса.

В свою очередь Мишустин напомнил, что в рамах нацпроекта "Экология" планируется сформировать инфраструктуру экологического туризма в 32 национальных парках.

"Я знаю, что избыточные требования к бизнесу достаточно там серьезные, все волнуются что-то нарушить, а на самом деле не могут чего-то построить, даже какие-то простые вещи, которые достаточно очевидны для людей, которые там живет и не вредят точно экологии", — заметил премьер.

Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что законопроект, который снимает эти ограничения, уже подготовлен вместе с сенаторами. Речь идет о возможности строительства на территории населенных пунктов, расположенных внутри особо охраняемых природных территорий и национальных парков.

"По такому законопроекту сейчас правительством РФ готовится заключение положительное", — сказала Абрамченко, добавив, что документ будет доработан ко второму чтению с учетом прозвучавших на совещании предложений. Вице-премьера заверила, что законопроект будет принят до конца года.