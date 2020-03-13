"Рейсы в Братиславу отменены с 13 по 28 марта, в Карловы Вары – с 18 марта по 11 апреля", — сообщила она.

Пассажирам, находящимся сейчас в Братиславе и Карловых Варах, предложен возврат денег в полном объеме или альтернативные рейсы в Москву. Вылетающим из Братиславы предложены рейсы авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Вена – Москва с вылетом в период с 13 по 18 марта 2020 года. Вылетающим из Карловых Вар предложены специальные вывозные рейсы "Победы" по маршруту Прага – Москва с вылетом 15 и 16 марта 2020 года или рейсы авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Прага – Москва с вылетом в период с 18 по 20 марта 2020 года.

"Для удобства клиентов отмененных рейсов возврат денежных средств будет произведен автоматически, исключая клиентов вывозных рейсов с вылетом в обозначенные даты", — сообщили в "Победе".

Ранее сообщалось, что Чехия приняла решение приостановить с 14 марта выдачу шенгенских виз иностранным гражданам из-за коронавируса. Кроме того, в Чехии с 14:00 12 марта сроком на 30 дней введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. При этом Словакия из-за коронавируса в пятницу утром закрыла въезд в страну для иностранцев.