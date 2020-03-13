"С учетом сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановки (из-за пандемии коронавируса — ИФ) компания "Аэрофлот" и международный аэропорт Красноярска приняли решение о переносе сроков официального открытия хаба на базе аэропорта. Мы планируем провести официальное открытие в июне 2020 года", — сообщила журналистам пресс-секретарь "Аэрофлота" Юлия Спивакова.

Информацию об изменениях расписания сообщат дополнительно, отметила она.

О планах создания в Красноярске авиахаба — узлового аэропорта, используемого для стыковочных рейсов, "Аэрофлот" объявил летом 2018 года. Сейчас компания летает в Красноярск только из своего базового аэропорта Шереметьево. Входящие в группу "Аэрофлот" авиакомпании "Победа", "Россия" и "Аврора" выполняют рейсы, соответственно, из Москвы (Внуково), Санкт-Петербурга и Хабаровска.

Ранее "Аэрофлот" анонсировал открытие с 29 марта (начало весенне-летнего расписания в авиации) регулярных рейсов из Красноярска по 12 направлениям: в Симферополь, Сочи, Екатеринбург, Тюмень, Томск, Омск, Новосибирск, Братск, Иркутск, Якутск, а также в Пекин и Санью в Китае. Для полетных программ планировалось использовать пять самолетов Sukhoi Superjet 100 и три Boeing 737-800. Пассажиропоток авиакомпаний группы в рамках красноярского хаба в 2020 году, как ожидалось, составит более 1 млн человек — при общем пассажиропотоке аэропорта в 2019 году в 2,6 млн человек.