"Германия попала в список стран, возвращение из которых, согласно указу мэра Москвы от 5 марта, предполагает последующий двухнедельный карантин. В связи с этим интерес к поездкам в Германию значительно снизился. По словам туроператоров, объемы продаж на направлении сократились на 15-30%, есть и аннуляции туров, и переносы поездок на более поздние даты. А если и бронируют, то немного и с большим запасом по срокам выезда", — рассказала она.

Как отметила Тюрина, некоторые туристы ждут развития событий с коронавирусом – решение зависит от даты вылета, возраста туриста и даже готовности высиживать двухнедельный карантин в России.

Кроме того, негативное влияние на продажи туров оказал не только коронавирус, но и ослабление рубля. "Туристы, которые уже внесли предоплату за туры, просят отсрочить последующую оплату на несколько дней в надежде на снижение курса евро", — пояснила Тюрина.

Она напомнила, что ситуация на направлении осложняется и тем, что с 13 марта Россия ограничила авиасообщение с Германией, Францией, Испанией и Италией. Российские авиакомпании (Аэрофлот" "Россия", "Победа", S7 и Utair) будут выполнять полеты только в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж.

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ "О введении режима повышенной готовности" в связи с угрозой распространения коронавируса. Граждане РФ и иностранцы, прибывшие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию.