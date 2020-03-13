"На фестиваль приезжает много людей, несмотря на то, что гости вынуждены попадать в пробки на дороге. Я поставил задачу, чтобы фестиваль был не однодневный, а многодневный, тогда у людей будет возможность комфортно посетить мероприятие и отдохнуть", — сказал Кумпилов.

Он отметил, что фестиваль рассматривается не только как инструмент продвижения бренда адыгейского сыра, но и как мероприятие, которое дает возможность познакомить туристов с культурой региона и презентовать его рекреационные возможности.

Глава республики напомнил, что сыровары Адыгеи защитили право на эксклюзивное использование бренда адыгейского сыра. В расчете на это молокозаводы республики увеличили производственные мощности более чем на 40%. Объем отгрузки адыгейского сыра в 2019 году вырос на 26%.